Страшная ДТП в Великобритании: столкнулись 3 грузовика (Видео)

Водитель умер после того, как три грузовых авто столкнулись и загорелись на автобане M40 в британском графстве Уорикшир, передает УНН со ссылкой на Sky News.

The M40 was closed in both directions in Warwickshire after a lorry caught fire and three vehicles crashed in a separate incident. Read the latest here as firefighters tackle the blaze: https://t.co/x0kwsB8HpQ pic.twitter.com/obFhIxQeFk — Sky News (@SkyNews) 28 сентября 2018 г.

Парамедики, прибывшие на место ДТП, обнаружили два горящие грузовика, третий отбросило вперед, сообщили в пресс-службе скорой помощи Уэст-Мидлендс (WMAS).

"К сожалению, водитель одного грузовика скончался на месте происшествия", - сообщил пресс-секретарь WMAS.

"Водителю второго грузовика, мужчине в возрасте 60 лет, оказали медицинскую помощь на месте происшествия в связи с состоянием здоровья, он был доставлен в больницу в Варвике. Третий водитель не пострадал", - добавляет агентство.

Автомагистраль закрыта в обоих направлениях, водители не могут заехать на M40 через M42.