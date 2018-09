Страшная ДТП в Великобритании: столкнулись 3 грузовика (Видео)

Водитель умер после того, как три грузовых авто столкнулись и загорелись на автобане M40 в британском графстве Уорикшир, передает УНН со ссылкой на Sky News.

The M40 was closed in both directions in Warwickshire after a lorry caught fire and three vehicles crashed in a separate incident.

