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Польша вошла в группу наиболее развитых рынков мира

Польша
04:52 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости мира: Отныне Польша является в той же группе, что и США, Япония и Германия.

Польша официально вошла в группу 25 наиболее развитых мировых рынков по классификации агентства FTSE Russell.

Решение объявили год назад, а 28 сентября оно вступило в силу, пишет Польское Радио.

Польша – это первый и пока единственный рынок Центрально-Восточной Европы, который вошел в группу развитых государств. В наблюдательный список FTSE Russell Польша попала семь лет назад.

Переклассификация определяется урегулированием стандартов и правил, по которым работает бизнес, инфраструктурой и качеством рынка капитала. Тридцать семь польских компаний были включены в индекс развитых стран.

Церемония принятия Польши в группу 25 развитых государств состоялась на Лондонской фондовой бирже. В ней приняли участие представители польской биржи и предпринимательства.

Как отметил президент Варшавской фондовой биржи Марек Дэтль, переход от развивающихся стран в группу стран с развитым рынком занял 27 лет.

За это время Польше удалось урегулировать стандарты и правила, по которым работает бизнес, улучшить инфраструктуру и качество рынка капитала.

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Новости мира, Лондонская фондовая биржа, Польша, Развитые страны, Экономика.
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