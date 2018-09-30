Обострение в Сербии: Вучич будет просить поддержки у Путина

Президент Сербии Александр Вучич на ближайшей встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Косово и Метохии и попросить поддержки президента РФ. Об этом он заявил в субботу, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН со ссылкой на сербское издание "Вечерние новости".

"Мы оповестили сегодня о ситуации посла Российской Федерации, как и посла США и других послов. Через два дня у меня будет встреча с президентом Путиным, мы поговорим обо всех важных вопросах для Сербии, конечно, приоритетом будет ситуация в Косово и Метохии. Мы оповестим президента Путина обо всем, что происходит, и будем просить его поддержки на всех международных форумах, просить его совета, нет никакого сомнения", — сказал Вучич.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он, как президент Сирии Башар Асад, просить Россию о военной помощи, Вучич заявил, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе. "Я бы хотел, чтобы Сербия, при всем нашем уважении и любви к Сирии и ее народу, была мирной страной, страной успешной экономики, страной будущего и сделаю все, чтобы сохранить мир", — отметил он.

Как ранее сообщали сербские СМИ, встреча в Москве пройдет 2 октября.

Как сообщалось ранее, 29 сентября Вучич привел сербские вооруженные силы в полную боевую готовность, также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после того, как к административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.

"Мы никому не угрожаем, и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта", — заявил Вучич.