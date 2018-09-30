Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово

Сербы заблокировали грузовыми автомобилями проезд по магистральной автотрассе Косовская Митровица — Рибарич в городе Зубин Поток, информирует УНН со ссылкой на сербское издание "Вечерние новости".

Сообщается, что к месту также прибыли автомобили из состава международных сил США под руководством НАТО, которые несут ответственность за обеспечение стабильности в Косово.

Сербы заблокировали проезд к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС в знак протеста против проведения учений косовского спецназа. По словам сербов, к косовским силовикам прибыло подкрепление из Албании.

Как ранее сообщалось, 29 сентября Вучич привел сербские вооруженные силы в полную боевую готовность, также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу после того, как к административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.

"Мы никому не угрожаем, и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта", — заявил Вучич.