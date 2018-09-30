Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4542788-v-latvii-uverenyi-chto-ukraina-skoro-vernet-kryim.html
В Латвии уверены, что Украина скоро вернет Крым
Новости мира: Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия вместе с международным сообществом будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что незаконно аннексированный Россией Крым вскоре вернется под контроль Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
"Я уверен, что однажды международное право и справедливость возобладают и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе "Восточное партнерство" будут восстановлены", - сказал Ринкевичс.
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"Территориальная целостность и суверенитет, как подчеркивается в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины ", - уточнил глава МИД Латвии.
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