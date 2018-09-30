День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В Латвии уверены, что Украина скоро вернет Крым

Генеральная ассамблея ООН
11:36 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия вместе с международным сообществом будет поддерживать политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что незаконно аннексированный Россией Крым вскоре вернется под контроль Украины. Об этом он заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Я уверен, что однажды международное право и справедливость возобладают и территориальная целостность Украины и других партнеров ЕС по программе "Восточное партнерство" будут восстановлены", - сказал Ринкевичс.

Геращенко обратилась к Сущенко: Прости, что не удается вытащить тебя

"Территориальная целостность и суверенитет, как подчеркивается в задачах и принципах Устава ООН, должны соблюдаться всеми. Российская Федерация должна прекратить свою агрессию против Украины ", - уточнил глава МИД Латвии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Генассамблея ООН, Латвия, Министр иностранных дел Латвии, ООН, Эдгарс Ринкевичс.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово Обострение в Сербии: Вучич будет просить поддержки у Путина Премьер Черногории: Мы последовательно выступаем за расширение ЕС на Восток

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь