Геращенко обратилась к Сущенко: Прости, что не удается вытащить тебя

Первый заместитель Председателя ВР, уполномоченный Президента по вопросам мирного урегулирования на Донбассе Ирина Геращенко извинилась перед незаконно осужденным в РФ украинским журналистом Романом Сущенко за то, что уже два года не удается вытянуть его из российской тюрьмы. Об этом она сказала в видеообращении ко второй годовщине со дня незаконного ареста Сущенко.

"Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя, твоих побратимов по несчастью, по российской тюрьме, из этой оккупации. Я хочу сказать, что от этого очень больно сердцу - и твоей семьи, и всех нас, кто тебя знает. В то же время я уверена, что ... все эти испытания - они не зря. Они точно тебя закалят, твою прекрасную семью, которая за тебя борется, но и всех нас делают злее, жестче в защите национальных интересов Украины, в защите каждого украинца, в понимании того, что такое добро и что такое зло", - подчеркнула политик.

Геращенко отметила, что в эти дни под стенами российского посольства в Париже проходит ежедневная акция в поддержку украинских политзаключенных.

"Ежедневно французские журналисты, политики, деятели культуры, среди них есть и хорошо знающие тебя люди, голодают, поддерживая Олега Сенцова, других политзаключенных Кремля, и конечно, тебя. Нет ни одной международной встречи, ни одних переговоров, ни одного интервью, где бы Президент Украины, украинская власть, все мы, не требовали оказывать давление на Кремль, оказывать давление на Путина с одним требованием - освобождения Олега, освобождения Романа, освобождения всех-всех политзаключенных Кремля и тех ребят, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса и Крыма", - заявила она.

Первый вице-спикер также упомянула переданную ей картину "Цветы", которую Сущенко нарисовал в СИЗО "Лефортово".

"Ты будешь на свободе, мы в этом уверены. И у меня на столе стоит твой подарок - прекрасная картина в красивой рамке. Я хочу твой автограф, лично, на этой картине. И хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Роман! Держись, друг. Всё будет хорошо!" - подытожила она.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему выдвинули обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня. 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда.