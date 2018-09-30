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Сегодня исполнилось 2 года со дня задержания Сущенко

Роман Сущенко
08:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 30 сентября, исполняется два года со дня незаконного задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

Московский городской суд РФ объявил украинскому журналисту приговор - 12 лет колонии строгого режима. В воскресенье, 30 сентября, исполняется два года со дня незаконного задержания в Москве собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко.

Его нарушая международные правила задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

В марте 2018 года у Романа Сущенко умер отец. 4 июня Московский городской суд РФ объявил украинскому журналисту приговор - 12 лет колонии строгого режима. Жалоба на приговор была подана 5 июня, а 12 сентября Верховный суд РФ признал законным вердикт Московского городского суда. Причем рассмотрение жалобы длилось менее 10 минут.

По словам общественного защитника Марка Фейгина, этапирование Сущенко может затянуться на 2-3 недели после объявления приговора. МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

Сущенко получил право на звонки и свидание с родными до этапирования

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др. Несомненно, дело Романа Сущенко политически мотивированное, а сам украинский журналист является политическим заключенным Кремля, как и десятки других украинцев.

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Новости Украины, Москва, Московский городской суд РФ, Незаконное задержание, Роман Сущенко, Украинский журналист.
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