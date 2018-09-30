Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев

Великобритания в 2019 году разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев, которые будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими. Об этом министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон сообщил в интервью The Sunday Telegraph, передает УНН.

По его словам, военная база начнет свою работу на севере страны. Уильямсон назвал этот план "стратегий по защите Арктики". Министр обороны Великобритании заметил, что таким образом его страна докажет, что готова защищать там свои интересы. "Если мы хотим защитить наши интересы на нашем заднем дворе, это то, что мы должны сделать", — сказал глава британского Минобороны, говоря о размещениях войск в Норвегии.

"Мы видим активность российских подлодок очень близко к тем рубежам, которые проходили во время Холодной войны, и это наше право ответить", — сказал Уильямсон. Он напомнил, что 10 лет назад люди полагали, что активность субмарин в Северной Атлантике и "угроза, которую они представляют, исчезли с падением Берлинской стены". Британский министр обороны отметил, что эта "угроза вернулась".

Как отмечает издание, британские военнослужащие будут находиться в Норвегии вместе с военными из США, Нидерландов и Норвегии. В том числе туда будут переброшены 3 тыс. личного состава НАТО для учений.