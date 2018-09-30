Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4544243-u-beregov-turtsii-zatonula-lodka-s-migrantami-est-zhertvyi.html
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть жертвы
Новости мира: В турецкой провинции Эдирне возле берегов района Енез затонула лодка с нелегальными мигрантами, найдены тела 5 человек.
У берегов района Енез турецкой провинции Эдирне, затонула надувная лодка с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.
Сообщается, что команды береговой охраны обнаружили тела пяти человек.
Точное количество мигрантов, которые находились в лодке неизвестно, поэтому поисково-спасательные работы в районе инцидента продолжаются.
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В июне, у берегов провинции Сфакс на юго-востоке Туниса, затонула лодка с мигрантами, в результате происшествия погибли по меньшей мере 48 человек. А в июле лодка с 160 мигрантами на борту затонул у берегов Турецкой Республики Северного Кипра.
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