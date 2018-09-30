У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть жертвы

У берегов района Енез турецкой провинции Эдирне, затонула надувная лодка с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает Анадолу, передает УНН.

Сообщается, что команды береговой охраны обнаружили тела пяти человек.

Точное количество мигрантов, которые находились в лодке неизвестно, поэтому поисково-спасательные работы в районе инцидента продолжаются.

В июне, у берегов провинции Сфакс на юго-востоке Туниса, затонула лодка с мигрантами, в результате происшествия погибли по меньшей мере 48 человек. А в июле лодка с 160 мигрантами на борту затонул у берегов Турецкой Республики Северного Кипра.