ЕС выделяет €1,5 млн чрезвычайной помощи пострадавшим в Индонезии
Новости мира: Европейская комиссия намерена выделить 1,5 млн евро первоочередной помощи Индонезии в связи с землетрясением на первостепенное снабжение.
Европейская комиссия объявила в воскресенье о выделении EUR1,5 млн в качестве первоочередной срочной помощи в связи с землетрясением в Индонезии.
"Наше финансирование поможет наиболее уязвимым, а также будет содействовать обеспечению первостепенного снабжения, такого как продовольствие, жилье, водоснабжение, санитария и медикаменты. Это солидарность ЕС в действии", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.
Кроме того, отмечается, что Еврокомиссия предпринимает гуманитарную экспертизу в этом районе, чтобы способствовать координации усилий ЕС по оказанию чрезвычайной помощи, а также активирует аварийную спутниковую картографическую службу ЕС Copernicus.
В Индонезии количество жертв землетрясения и цунами превысило 800 человек
В Брюсселе сообщают, что Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации в постоянном режиме следит за развитием событий и готов оказать дальнейшую поддержку по мере необходимости.