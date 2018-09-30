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ЕС выделяет €1,5 млн чрезвычайной помощи пострадавшим в Индонезии

Раздача горючего
17:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Европейская комиссия намерена выделить 1,5 млн евро первоочередной помощи Индонезии в связи с землетрясением на первостепенное снабжение.

Европейская комиссия объявила в воскресенье о выделении EUR1,5 млн в качестве первоочередной срочной помощи в связи с землетрясением в Индонезии.

"Наше финансирование поможет наиболее уязвимым, а также будет содействовать обеспечению первостепенного снабжения, такого как продовольствие, жилье, водоснабжение, санитария и медикаменты. Это солидарность ЕС в действии", - приводятся в коммюнике слова члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса.

Кроме того, отмечается, что Еврокомиссия предпринимает гуманитарную экспертизу в этом районе, чтобы способствовать координации усилий ЕС по оказанию чрезвычайной помощи, а также активирует аварийную спутниковую картографическую службу ЕС Copernicus.

В Индонезии количество жертв землетрясения и цунами превысило 800 человек

В Брюсселе сообщают, что Координационный центр Еврокомиссии по реагированию на чрезвычайные ситуации в постоянном режиме следит за развитием событий и готов оказать дальнейшую поддержку по мере необходимости.

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Все по теме:

Новости мира, Выделение помощи, Еврокомиссия, Землетрясение в Индонезии, Индонезия, Цунами в Индонезии.
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