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В Греции прокомментировали результаты референдума в Македонии

Референдум в Македонии
16:43 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Греции правительство приветствует высокое число голосов жителей страны на референдуме о переименовании, который прошел 30 сентября.

Правительство Греции приветствует высокое число голосов жителей Македонии за переименование страны на референдуме, который прошел 30 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь греческого правительства Димитрис Цанакопулос, сообщает "Новое время" со ссылкой на Ekathimerini.

В то же время, по его словам, Греция обеспокоена тем, что большинство македонцев скептически восприняли подписание соглашения о переименовании Македонии.

"Как результат, ответственность сейчас лежит на парламенте Македонии и мы надеемся, что инициатива премьера Заева по конституционной реформе принесет плоды", - сказал Цанакопулос.

Несостоявшийся референдум: Более 90% македонцев голосовали за переименование

Он также добавил, что греческое правительство и в дальнейшем будет продвигать идею имплементации соглашения. Он отметил, что для Греции важно не то, чтобы македонская сторона уложилась в сроки о переименовании страны, а чтобы конституционные изменения были проведены. Ранее премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

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Новости мира, Голосование, Греция, Македония, Переименование, Референдум, Референдум о переименовании Македонии.
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