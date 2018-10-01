На территории Польши смогут разместиться бойцы США
Новости мира: Томаш Шатковский сообщил, что в Польши на военной базе смогут разместиться тысячи бойцов США.
На американской военной базе на территории Польши смогут дислоцироваться тысячи бойцов. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Томаш Шатковский, передает Польское радио.
"Речь идет не о сотнях, а о тысячах военнослужащих", - заявил Шатковский.
По его словам, Варшава передала Вашингтону несколько вариантов мест размещения американской военной базы, которая может быть создана в Польше на постоянной основе. Вместе с созданием базы речь идет о строительстве соответствующей инфраструктуры — складов, общежитий, полигона, системы обслуживания и тому подобное.
Как известно, в польских СМИ появилась неподтвержденная официально информация о том, что Варшава предложила Вашингтону на выбор три места дислокации американской базы — в районе полигонов Ожиш (северо-восток Польши), Жагань и Дравско-Поморское воеводство на западе страны.
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Недавно во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой президент США Дональд Трамп похвалил Варшаву за готовность потратить $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны.
По состоянию на сегодня на территории Польши дислоцируются свыше 3 тысяч американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.