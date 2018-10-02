Протесты в Барселоне: протестующие штурмовали парламент Каталонии

Празднование годовщины проведения референдума о независимости Каталонии переросло в столкновения с полицией. На улицы Барселоны 1 октября вышло около 180 000 человек.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на AFP.

Протестующие требовали от Мадрида нового референдума о независимости, а также освобождения политических заключенных. Вечером митинги переросли в столкновения между радикалами и силовиками.

Тогда же демонстранты начали штурмовать заграждения вокруг регионального парламента в Барселоне. Участники акции, некоторые из которых скрывали свои лица, также бросали камни в полицейских.

Утром 1 октября активисты перекрыли центральные улицы Барселоны. По всей Каталонии были заблокированы важные дороги и железнодорожные станции.

Напомним, премьер Испании Педро Санчес предложил провести референдум за более широкую каталонскую автономию, однако он решительно исключил любой референдум о независимости или любые односторонние попытки Каталонии отделиться.