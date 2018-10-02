В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что гетеросексуальным парам разрешат вступать в гражданское партнерство, которое ранее разрешалось только гомосексуальным парам.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По мнению правительства, такой шаг обеспечит большую защиту для неженатых пар и членов их семей.

"Это изменение в законе позволит защитить интересы пар, которые являются представителями разных полов и которые хотят формализовать отношения, не вступая при этом в брак", - заявила Мэй.

Гражданское партнерство обеспечивает юридическую и финансовую защиту обеих сторон в случае окончания отношений, как в браке. Однако такое партнерство свободно от негативных коннотаций брака как института, построенного вокруг патриархата и собственности.

В июне Верховный суд Британии высказался за то, чтобы гетеросексуальной паре позволили вступить в гражданское партнерство. Но решение не означало обязательства для правительства изменить закон.

По данным правительства, в Великобритании проживает более 3,3 млн неженатых пар, которые живут вместе, почти у половины из них есть дети.

Гражданские партнерства ввели в Британии в 2004 году, предоставив гомосексуальным парам юридические права, подобные тем, которые имеют женатые гетеросексуальные пары.