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В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство

Влюбленная пара
15:50 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости мира: В Британии разрешат гражданское партнерство для гетеросексуальных пар.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что гетеросексуальным парам разрешат вступать в гражданское партнерство, которое ранее разрешалось только гомосексуальным парам.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По мнению правительства, такой шаг обеспечит большую защиту для неженатых пар и членов их семей.

"Это изменение в законе позволит защитить интересы пар, которые являются представителями разных полов и которые хотят формализовать отношения, не вступая при этом в брак", - заявила Мэй.

Гражданское партнерство обеспечивает юридическую и финансовую защиту обеих сторон в случае окончания отношений, как в браке. Однако такое партнерство свободно от негативных коннотаций брака как института, построенного вокруг патриархата и собственности.

В июне Верховный суд Британии высказался за то, чтобы гетеросексуальной паре позволили вступить в гражданское партнерство. Но решение не означало обязательства для правительства изменить закон.

По данным правительства, в Великобритании проживает более 3,3 млн неженатых пар, которые живут вместе, почти у половины из них есть дети.

Гражданские партнерства ввели в Британии в 2004 году, предоставив гомосексуальным парам юридические права, подобные тем, которые имеют женатые гетеросексуальные пары.

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Новости мира, Великобритания, Гетеросексуальные пары, Гражданское партнерство, Тереза Мэй.
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