Столтенберг дал комментарий о разногласиях между Венгрией и Украиной

В НАТО осведомлены о разногласиях Киева и Будапешта и выразили надежду, что стороны решат свои двусторонние вопросы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи на уровне министров обороны стран Альянса, передает корреспондент УНН.

"Украина является очень важным партнером для НАТО. Я надеюсь, что Украина и Венгрия смогут решить эти разногласия — мы знаем, что они существуют, и, я надеюсь, с помощью диалога между Будапештом и Киевом будут найдены решения для этих разногласий. Мы, как и раньше, оказываем поддержку Украине, президент Порошенко участвовал во встрече верхушки НАТО в июле, мы проводим регулярные встречи с правительством в Киеве и предоставляем практическую политическую помощь Украине", — сказал Генсек.

Он отметил вместе с тем, что Украина очень важный и ценный партнер для НАТО, но и Венгрия — ценный член НАТО и вносит важный многосторонний вклад в общую безопасность.

Напомним, Павел Климкин в октябре посетит штаб-квартиру НАТО, чтобы обсудить, в частности, вопрос внесения изменений в Конституцию относительно стремлений Украины присоединиться к Альянсу.