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Боевики РПК взорвали автомобиль с турецкими солдатами: 4 погибших, 5 раненых
Новости мира: В турецкой провинции Батман сегодня, 4 октября, боевики РПК заложили и привели в действие взрывное устройство, погибли 4 турецких солдат, еще 5 получили ранения
В юго-восточной провинции Батман 4 октября четверо турецких солдат были убиты и еще пятеро получили ранения в результате нападения боевиков РПК. Об этом сообщает Hurriyet.
"Взрывное устройство, размещенное возле дороги в сельской местности района Герджюш, было приведено в действие, когда по ней проезжала военная бронированная машина", - сообщил представитель местных властей.
В результате инцидента четверо турецких солдат были убиты и еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу.
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Движение военных бронированных машин в районе Герджюш была активизирована с 6 утра в связи с началом спецоперации сил безопасности в этом районе.
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