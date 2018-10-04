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Боевики РПК взорвали автомобиль с турецкими солдатами: 4 погибших, 5 раненых

Взрыв в Турции
11:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В турецкой провинции Батман сегодня, 4 октября, боевики РПК заложили и привели в действие взрывное устройство, погибли 4 турецких солдат, еще 5 получили ранения

В юго-восточной провинции Батман 4 октября четверо турецких солдат были убиты и еще пятеро получили ранения в результате нападения боевиков РПК. Об этом сообщает Hurriyet.

"Взрывное устройство, размещенное возле дороги в сельской местности района Герджюш, было приведено в действие, когда по ней проезжала военная бронированная машина", - сообщил представитель местных властей.

В результате инцидента четверо турецких солдат были убиты и еще пятеро получили ранения, они доставлены в больницу.

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Движение военных бронированных машин в районе Герджюш была активизирована с 6 утра в связи с началом спецоперации сил безопасности в этом районе.

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Новости мира, Боевики РПК, Взрывное устройство, Нападение в Турции, Провинция Батман.
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