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В Сербии президент отменил состояние боевой готовности для армии

Армия Сербии
14:31 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Сербии Александар Вучич сообщил об отмене состояния боевой готовности для армии.

Президент Сербии Александар Вучич в четверг официально отменил состояние боевой готовности для армии. Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление министерства обороны Республики Сербия.

"Президент Сербии и верховный главнокомандующий Войска Сербии Александар Вучич в четверг утром в соответствии со своими полномочиями приказал министру обороны Александру Вулину и руководителю Генштаба Войска Сербии Милану Мойсиловичу снять состояние боевой готовности для сил быстрого реагирования", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Войско Сербии "и дальше внимательно наблюдает за ситуацией относительно безопасности" на границе с Косово и "готово защищать Сербию и ее граждан в любой момент".

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Как известно, Вучич приказал привести сербские войска в высшую степень боевой готовности после сообщения о визите 29 сентября президента Косово Хашима Тачи в сопровождении косовских спецназовцев на озеро Газиводе.

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Новости мира, Александр Вучич, Армия, Отмена, Президент Сербии, Состояние боевой готовности.
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