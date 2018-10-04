В Сербии президент отменил состояние боевой готовности для армии

Президент Сербии Александар Вучич в четверг официально отменил состояние боевой готовности для армии. Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление министерства обороны Республики Сербия.

"Президент Сербии и верховный главнокомандующий Войска Сербии Александар Вучич в четверг утром в соответствии со своими полномочиями приказал министру обороны Александру Вулину и руководителю Генштаба Войска Сербии Милану Мойсиловичу снять состояние боевой готовности для сил быстрого реагирования", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Войско Сербии "и дальше внимательно наблюдает за ситуацией относительно безопасности" на границе с Косово и "готово защищать Сербию и ее граждан в любой момент".

Как известно, Вучич приказал привести сербские войска в высшую степень боевой готовности после сообщения о визите 29 сентября президента Косово Хашима Тачи в сопровождении косовских спецназовцев на озеро Газиводе.