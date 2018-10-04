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В Турции турист проглотил кольцо за $40 тысяч при попытке его украсть

Кольцо
15:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В турецкой провинции Мугла в регионе Мармарис 54-летний турист из Ирландии пытаясь похитить кольцо с бриллиантом из ювелирного магазина, проглотил его.

Ирландский турист оказался в больнице после попытки похитить кольцо с бриллиантом стоимостью 40 тысяч долларов, проглотив его. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Инцидент произошел в провинции Мугла, в регионе Мармарис. Ян Кэмбелл, 54-летний турист, взял кольцо и пытался покинуть магазин, держа его в руке. Когда ювелир закрыл перед ним дверь, Кэмпбелл быстро положил кольцо в рот и проглотил его”, - сообщает издание.

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После прибытия полиции на место происшествия, турист свою вину отрицал, но на видео с камер безопасности видно, как мужчина проглотил кольцо. Его доставили в больницу, где это подтвердил и рентген. Кембеллу сделают операцию по удалению кольца в больнице Мармариса, если он не сможет вернуть его естественным путем.

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Новости мира, Бриллиантовое кольцо, Кольцо, Попытка кражи, Похищение, Проглотил, Турист из Ирландии, Турция.
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