В Турции турист проглотил кольцо за $40 тысяч при попытке его украсть

Ирландский турист оказался в больнице после попытки похитить кольцо с бриллиантом стоимостью 40 тысяч долларов, проглотив его. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Инцидент произошел в провинции Мугла, в регионе Мармарис. Ян Кэмбелл, 54-летний турист, взял кольцо и пытался покинуть магазин, держа его в руке. Когда ювелир закрыл перед ним дверь, Кэмпбелл быстро положил кольцо в рот и проглотил его”, - сообщает издание.

После прибытия полиции на место происшествия, турист свою вину отрицал, но на видео с камер безопасности видно, как мужчина проглотил кольцо. Его доставили в больницу, где это подтвердил и рентген. Кембеллу сделают операцию по удалению кольца в больнице Мармариса, если он не сможет вернуть его естественным путем.