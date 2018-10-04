Из Нидерландов выслали 4 россиян, которых подозревают в подготовке кибератаки

Нидерланды утверждают, что предотвратили кибератаку российских хакеров и выслали четырех предполагаемых российских шпионов. Об этом со ссылкой на слова голландского министра обороны пишет издание CBS, передает УНН.

В министерстве обороны Нидерландов заявили, что службы обороны и разведки Нидерландов в сотрудничестве с британскими коллегами предупредили операцию российских военных разведчиков.

Министр обороны Нидерландов Анна Биджлевелд-Шутен сделала объявление в четверг вместе с послом Великобритании в Нидерландах, заявив, что 13 апреля предполагаемая атака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) была предупреждена.

Сообщается, что голландская сторона определила по крайней мере четырех человек как российских агентов, связанных с вероятной операцией ГРУ, и показали изображения автомобиля, который был обнаружен припаркованным рядом со штаб-квартирой ОЗХО в Гааге, полного вероятного компьютерного оборудования и трансформаторов, используемых в предполагаемом заговоре.