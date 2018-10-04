Из Нидерландов выслали 4 россиян, которых подозревают в подготовке кибератаки
Новости мира: В Нидерландах заявили о предотвращении кибератаки со стороны хакеров из России, а также выслали из страны 4 возможных российских шпионов.
Нидерланды утверждают, что предотвратили кибератаку российских хакеров и выслали четырех предполагаемых российских шпионов. Об этом со ссылкой на слова голландского министра обороны пишет издание CBS, передает УНН.
В министерстве обороны Нидерландов заявили, что службы обороны и разведки Нидерландов в сотрудничестве с британскими коллегами предупредили операцию российских военных разведчиков.
Министр обороны Нидерландов Анна Биджлевелд-Шутен сделала объявление в четверг вместе с послом Великобритании в Нидерландах, заявив, что 13 апреля предполагаемая атака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) была предупреждена.
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Сообщается, что голландская сторона определила по крайней мере четырех человек как российских агентов, связанных с вероятной операцией ГРУ, и показали изображения автомобиля, который был обнаружен припаркованным рядом со штаб-квартирой ОЗХО в Гааге, полного вероятного компьютерного оборудования и трансформаторов, используемых в предполагаемом заговоре.