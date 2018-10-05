В Польше автомобиль из кортежа президента Дуды сбил 9-летнего ребенка

В Польше один из автомобилей из кортежа президента Анджея Дуды в четверг сбил ребенка на пешеходном переходе. Это произошло в городе Освенцим на юге Польши, куда президент Дуда приехал с визитом, информирует tvn24.

"В городе Освенцим автомобиль полиции, который ехал в кортеже, легко задел ребенка", - сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальский.

По его словам, на это сразу отреагировал президент Дуда, который остановил кортеж и поинтересовался состоянием здоровья 9-летнего парня. Представитель президента также посетил потом ребенка в больнице.

Спихальский объяснил, как произошла чрезвычайная ситуация. По его словам, автомобиль кортежа остановился перед пешеходным переходом, ребенок в этот момент тоже остановился. Через несколько секунд и автомобиль, и парень одновременно двинулись с места, что и привело к наезду на ребенка. Парень получил незначительные повреждения и был быстро выписан из больницы.

Это не первая авария с участием первых лиц государства в городе Освенцим. В феврале 2017 года автомобиль, в котором находился тогдашний премьер польского правительства Беата Шидло, столкнулся с автомобилем Fiat Seicento, который в этот момент поворачивал влево. Поэтому глава правительства получила травмы и на протяжении почти двух недель находилась в больнице. Вскоре по этому делу должен начаться судебный процесс против 21-летнего Себастиана К., который, впрочем, не признает своей вины в ДТП.