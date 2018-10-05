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Во Франции полиция расследует внезапное исчезновение главы Интерпола

Мэн Хунвэй
14:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Сотрудники полиции Франции проводят расследование в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, информации от которого не слышно с конца сентября.

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".

По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.

"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении "Эроп-1".

Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

"Хунвэй имеет почти 40-летний опыт в области уголовного правосудия и полицейской деятельности, занимался контролем вопросов, связанных с юридическими институтами, контролем над наркотиками, борьбой с терроризмом, пограничным контролем, иммиграцией и международным сотрудничеством", — говорится на сайте Интерпола.

Также в организации пояснили, что Хунвэй занимал несколько должностей в Министерстве общественной безопасности и имел должность заместителя председателя Национальной комиссии по контролю над наркотиками, директора Национального контртеррористического управления и члена Китайского совета Региональной контртеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

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Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази. Мэй Хунвэй - гражданин Китая. Он был заместителем министра по общественной безопасности у себя на родине.

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Новости мира, Исчезновение, Мэн Хунвэй, Полиция Франции, Президент Интерпола, Расследование.
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