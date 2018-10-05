Вице-премьер Италии обвиняет Юнкера и Московиси в "разрушении Европы"

Замглавы Совета министров Италии Маттео Сальвини обвинил главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а также комиссара по экономическим вопросам ЕС Пьера Московиси "в разрушении Европы" и Италии в частности. Об этом сообщает Reuters.

"Люди вроде (президента Еврокомиссии Жан-Клода) Юнкера и (комиссара по экономическим вопросам ЕС Пьера) Московиси разрушили Европу и нашу страну", - заявил Сальвини журналистам в Риме.

Он также озвучил надежду на то, что парламентские выборы в следующем году изменят политический ландшафт ЕС.

"Мы пытаемся изменить эту Европу изнутри, и мы надеемся, что майские выборы в Европе помогут нам в этом. Если нет, все будет очень сложно", - отметил Сальвини.

Как сообщалось, выборы в Европейский парламент пройдут 23-26 мая 2019 года. Правительство Италии утвердило новое постановление о безопасности и миграции, которое меняет законодательство по приему беженцев, в частности искателей убежища. Глава МВД, известный своей антимигрантские политикой, был автором этого документа. Сальвини сообщил, что правительство утвердило его единогласно.