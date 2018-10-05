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Германия обвинила РФ в масштабных кибератаках

Кибератаки
17:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Германия обвинила Россию в осуществлении ряда масштабных кибератак в течение последних лет.

Немецкое правительство полностью доверяет оценкам британских и нидерландских властей относительно кибератак со стороны России. Об этом сегодня, 5 октября, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Федеральное правительство исходит из того, что с высокой долей вероятности за кампанией APT28 стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка базируется в целом на очень надежных собственных фактах и источниках", - заявил Зайберт.

Немецкое правительство полностью доверяет оценкам британских и нидерландских властей относительно кибератак со стороны России.

"Мы осуждаем такие нападения на международные организации и на объекты наших союзников. И мы призываем Россию выполнять свои обязательства и воздерживаться от таких действий", - сказал Зайберт.

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Накануне Великобритания заявила, что российская военная разведка "почти наверняка" стоит за масштабной кампанией кибератак на политические институты, бизнес, медиа и международные спортивные организации во всем мире. Австралийские разведывательные службы также обнаружили свидетельства о "вредной киберактивности", организованной Москвой.

В свою очередь Нидерланды сообщили, что еще весной выслали четырех российских шпионов в связи с запланированной кибератакой на базирующуюся в Гааге Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), которой власти страны предотвратили. Россияне также планировали кибератаки в Швейцарии на лабораторию ОЗХЗ и намеревались получить доступ к материалам расследования относительно сбития в 2014 году над Донбассом самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", заявили в правительстве Нидерландов. Канада также сообщила о кибернападении российских хакеров на базирующиеся в Монреале Всемирное антидопинговое агентство и Национальный центр по этике в спорте.

Как сообщалось ранее, Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Киев 1 ноября. Об этом украинских журналистов проинформировал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который встретился с Меркель в пятницу в Берлине.

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Новости мира, Германия, Кибератаки, РФ.
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