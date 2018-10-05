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МИД Молдовы: Ситуация в Приднестровье далека от урегулирования

Тудор Уляновски
19:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.rbc.ua

Новости мира: Тудор Уляновски сообщил, что переговоры по политическому урегулированию приднестровского конфликта продвигаются медленно, но правительство Молдовы не хочет, чтобы из-за отсутствия прогресса в этом вопросе страдало население Приднестровского.

Реальная ситуация в Приднестровье далека от окончательного политического урегулирования конфликта, которое возможно только на базе закона 2005 года о специальном статусе Приднестровского региона в рамках независимой Молдовы. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Тудор Уляновски.

"Реальная ситуация, по моему мнению, далека от окончательного политического урегулирования этого конфликта. К сожалению, мы не видим желания со стороны Тирасполя и Москвы идти навстречу политическому урегулированию приднестровского конфликта на основе принципа территориальной целостности Молдовы и принятого в 2005 году закона о специальном статусе Приднестровского региона в рамках независимой Молдовы. Я уверен, что это единственный возможный вариант", - сказал Уляновски.

Он отметил, что переговоры по политическому урегулированию приднестровского конфликта продвигаются медленно, но правительство Молдовы не хочет, чтобы из-за отсутствия прогресса в этом вопросе страдало население Приднестровского региона Молдовы, поэтому параллельно с политическими переговорами в формате "5+2" продвигает так называемые меры по укреплению доверия.

"Они ориентированы на решение конкретных проблем населения, которое живет в Приднестровье, и сближение двух берегов Днестра. Во-первых, мы открыли мост через Днестр. Во-вторых – недавно принято, на мой взгляд, историческое решение о выдаче нейтральных автомобильных номеров для машин, зарегистрированных в Приднестровье. Если не ошибаюсь, 9 октября это решение вступит в силу и позволит участвовать в международном автотрафике. Третий элемент – признание дипломов, выданных учебными учреждениями Приднестровья. Благодаря этому их выпускники смогут учиться в университетах Евросоюза и затем продвигать европейские ценности в приднестровском регионе", - отметил глава МИД Молдавии.

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Уляновски акцентировал, что это не компромисс, а конкретные действия, которые поощряют участие населения Приднестровья во всех национальных проектах – образовательных, инфраструктурных, экономических.

"Мы не хотим изолировать населения. Это процесс сближения, а де-факто – реинтеграции", - убежден Уляновски.

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Новости мира, МИД Молдовы, Молдова, Приднестровье, Ситуация в Приднестровье, Тудор Ульяновски.
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