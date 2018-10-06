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Британский министр обороны назвал Россию страной-изгоем

Гэвин Уильямсон
00:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Во время визита в ФРГ министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в очередной раз осудил Россию за "неуважение к другим странам".

Великобритания считает Россию "страной-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом в пятницу, 5 октября, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ, передает dw.com.

"Мы видим государство, которое готово пренебрегать всеми правилами. Государство, которое готово пренебрегать всеми границами и не испытывает никакого уважения к другим странам", - цитирует агентство dpa заявление Г. Уильямсон. По его словам, Россия "ведет себя не как великая держава, а как государство-изгой, и это недопустимо".

Министр обороны Великобритании посетил военный полигон бундесвера Зеннелагер в Аугустдорфе (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Г. Уильямсон и глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подписали там соглашение об укреплении военного сотрудничества между двумя странами.

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Новости мира, Великобритания, Гэвин Уильямсон, Оборона, Россия, ФРГ.
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