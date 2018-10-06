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В Румынии проходит двухдневный референдум относительно однополых браков

Девушка на референдуме в Румынии
10:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Румынии сегодня, 6 октября, начался двухдневный референдум, на котором граждане должны решить, будет ли закреплен в конституции термин "супруги".

В Румынии проходит двухдневный референдум, на котором граждане должны определить, брак в конституции должен быть закреплен как союз между "мужчиной и женщиной", или оставить термин "супруги". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В Румынии в субботу, 6 октября, начался двухдневный референдум, на котором граждане должны определить должна ли конституция содержать определение брака как союза между "мужчиной и женщиной". Сейчас в основном законе используется гендерно нейтральный термин "супруги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива по изменению определения брака в конституции имеет широкую поддержку в консервативных политических и религиозных кругах. Движение "Коалиция за семью" собрало в стране с населением 20 миллионов человек три миллиона подписей с требованием к политикам изменить конституцию.

Если граждане на референдуме одобрят эту смену, это исключит возможность разрешения однополых браков в будущем.

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Результаты референдума будут действительными, если явка на нем составит не менее 30 процентов. Окончательные результаты ожидаются в понедельник, 8 октября. Румыния декриминализировала гомосексуальность в 2001 году, но законодательством там не закреплено никакой формы союза для однополых пар.

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Новости мира, Брак, Закрепление, Конституция, Референдум в Румынии, Союз между мужчиной и женщиной, Супруги, Термин.
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