Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе за $1,4 млн

Картина британского художника Бэнкси (Banksy) "Девочка с красным шаром" самоуничтожилась сразу после продажи за миллион фунтов стерлингов (порядка 1,4 млн долл.) на аукционе "Сотбис". Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Отмечается, что картина была продана человеку, который делал ставки по телефону. Через несколько минут после продажи под рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину.

По данным издания, картина хранилась у продавца с 2006 года.

"Возможно, теперь как предмет одной из величайших шалостей в мире искусства картина будет стоить еще больше, даже в измельченном виде", - говорится в сообщении.

Вокруг фигуры Бэнкси ходит много слухов и домыслов. Его настоящее имя никому не известно. Многие считают, что "Бэнкси" – коллективный псевдоним целой творческой группы. В Киеве в ночь на 27 июля появилось граффити, подписанное таинственным уличным художником Бэнкси. Рисунок можно увидеть на стене по ул. Набережно-Крещатицкая, 14, рядом с заправкой для электромобилей.