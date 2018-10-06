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В Киеве проходит масштабный семейный праздник

Смотрите фото (7)
"Семейный день чрезвычайных ситуаций" в Киеве
15:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В субботу, 6 октября, в Киеве проходит "Семейный день чрезвычайных ситуаций", празднование планируется до 16:00.

В столице, а именно в парке "Победа", проходит масштабный семейный праздник - "Семейный день чрезвычайных ситуаций". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже четвертый год подряд совместно с партнерами из Германской компании GIZ проводит семейные фестивали в городах Украины. Мы уже побывали трижды в Киеве, Харькове, Днипре, Ривне и Львове. И вот сегодня мы снова в столице!" - говорится в сообщении.

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Как отмечается, программа мероприятия очень насыщенная. Проводятся показательные выступления кинологов, пиротехников и специалистов медицины катастроф, выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, праздничный концерт и много других интересных сюрпризов.

В течение дня для детей и взрослых работает немало полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую домедицинскую помощь и почувствовать себя в роли настоящего спасателя.

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Новости Украины, Киев, Масштабный семейный праздник, Парк Победы, Семейный день чрезвычайных ситуаций.
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