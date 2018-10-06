В Киеве проходит масштабный семейный праздник

В столице, а именно в парке "Победа", проходит масштабный семейный праздник - "Семейный день чрезвычайных ситуаций". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уже четвертый год подряд совместно с партнерами из Германской компании GIZ проводит семейные фестивали в городах Украины. Мы уже побывали трижды в Киеве, Харькове, Днипре, Ривне и Львове. И вот сегодня мы снова в столице!" - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа мероприятия очень насыщенная. Проводятся показательные выступления кинологов, пиротехников и специалистов медицины катастроф, выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, праздничный концерт и много других интересных сюрпризов.

В течение дня для детей и взрослых работает немало полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую домедицинскую помощь и почувствовать себя в роли настоящего спасателя.