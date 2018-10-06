Турецкое агентство TIKA оказывает помощь специализированной школе Одессы

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) продолжает оказывать помощь объектам социальной инфраструктуры города Одессы.

Так, в рамках оказания поддержки инфраструктуры образования Украины Коммунальное учреждение "Одесская специальная общеобразовательная школа-интернат № 93 I-III ступеней с дошкольными группами коррекционного и реабилитационного направления" (для слепых детей) города Одессы получил помощь.

Одесская специальная общеобразовательная школа-интернат № 93 является уникальным учебно-воспитательным и коррекционно-реабилитационным учреждением для детей со сложными недостатками зрения, который направлен на обучение, развитие и формирование личности с учетом особенностей развития незрячего ребенка, развитие пространственных представлений, сохранение остаточного зрения.

В школе-интернате учатся и находятся 83 воспитанника со сложными нарушениями зрения, среди которых 5 сирот. Интернат работает в круглосуточном режиме. Помещение заведения построено в 1970 году, в течение 45 лет капитальные и текущие ремонты не проводились.

В 2014 году TİKA оказала благотворительную помощь в капитальном ремонте системы отопления заведения. Благодаря поддержке, воспитанники школы-интерната, дети-инвалиды в зимний период находятся в надлежащих условиях. В 2016 году был проведен капитальный ремонт пищеблока, который находился в аварийном состоянии и приобретенное кухонное оборудование.

Кроме того, для улучшения материально-технической базы Одесского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета, при поддержке TİKA было приобретено современную технику и программное обеспечение, необходимое для применения новейших информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе.

К тому же, TİKA приобрела специализированное медицинское оборудование в отделение анестезиологии с палатами интенсивной терапии (Вапити) Многофункционального медицинского центра (Университетская клиника №1) Одесского Национального Медицинского Университета. Целью проекта является обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Украины и улучшения качества предоставляемых услуг.

С помощью новых инфузоматов, переносного рентгеновского аппарата, бронхоскопа, вакуумного аспиратора плевральной полости, хирургического аспиратора и электрокардиографа врачи отделения смогут оказывать проведение обследований пациентов, которых нельзя перемещать по состоянию здоровья, непосредственно в палате интенсивной терапии, проводить сложные хирургические процедуры, вовремя оказывать необходимую медицинскую помощь.

Одесский национальный медицинский университет, основанный в 1900 году, является одним из старейших образовательных и научных учреждений в системе здравоохранения Украины. В структуре университета функционирует Многофункциональный медицинский центр (Университетская клиника №1) и обслуживает более 300 тысяч человек. Отделение анестезиологии с палатами интенсивной терапии специализируется на неотложных состояниях, токсикологии, проведении анестезии при всех видах хирургических вмешательств и оказывает помощь около 1000 пациентов реанимационного профиля в год.

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) - турецкая государственная структура, ответственная за предоставление Турецкой Республикой технической помощи и помощи по развитию. TİKA реализует проекты на 5 континентах в 170 странах мира через 61 координационный офис.

Координационный офис TİKA Украины работает с 1997 года и реализует проекты в различных сферах, как образование, здравоохранение, защита культурного наследия, усиление институциональной способности органов государственной власти и тому подобное.