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6 октября в Латвии проходят парламентские выборы

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Парламентские выборы в Латвии
15:13 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В выборах принимают участие 16 партий и политических объединений.

В Латвии в субботу проходят выборы в сейм - парламент страны, передает УНН со ссылкой на Delfi.  Опросы показывают, что 5-процентный барьер уверенно преодолевают три политические силы.

По данным опросов, поддержку около 15% имеет демократическая партия Saskana, которая ориентирована на пророссийского избирателя. Далее идет "Союз зеленых и крестьян" (9,8%), третье место может занять новая партия KPV LV - "Кому принадлежит государство" (9,3%). Другие политические силы имеют немного шансов на попадание в парламент.

По данным ЦИК страны, к 12:00 на выборах проголосовали 335 700 человек, что составляет 21,68% граждан с правом голоса. В этих данных учтены также те, кто проголосовал досрочно в течение трех дней до выборов - 2,18% избирателей. С 7:00 до 12:00 проголосовали 301 900 избирателей (19,5%).

Явка избирателей до 12:00 с учетом досрочного голосования, как сообщается, ниже, чем на предыдущих выборах в 2014 году (тогда к полудню проголосовали 23,55% избирателей).

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Госполиция Латвии к полудню получила информацию о 14 случаях возможных нарушениях предвыборной агитации.

Избирательные участки в стране будут работать с 7:00 до 20:00. Отдать свой голос избиратели смогут на любом участке – для этого необходимо показать документ, удостоверяющий личность.

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Новости мира, Выборы, Латвия, Парламентские выборы.
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