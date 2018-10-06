На итальянской Сицилии зафиксировали землетрясение

На итальянском острове Сицилия произошло землетрясение силой 4,8 баллов. Об этом сообщает Malta Independent Online.

"Землетрясение силой 4,8 баллов по шкале Рихтера поразило ночью провинцию Катания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, толчки ощущались в двух километрах от коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия в итальянской провинции Катания. Землетрясение ощущалось в соседних городах Рагуза и Мессина. Сообщается, что также произошли еще несколько толчков меньшей силы.

Землетрясение вызвало повреждение конструкций церкви Санта-Мария-ди-Ликодия.

Ранее сообщалось, что город Катания на итальянском острове Сицилия пострадало от наводнения.