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На итальянской Сицилии зафиксировали землетрясение
Новости мира: Землетрясение произошло на итальянском острове Сицилия, около 40 человек были доставлены в больницу с паническими атаками или легкими травмами.
На итальянском острове Сицилия произошло землетрясение силой 4,8 баллов. Об этом сообщает Malta Independent Online.
"Землетрясение силой 4,8 баллов по шкале Рихтера поразило ночью провинцию Катания", - говорится в сообщении.
Как отмечается, толчки ощущались в двух километрах от коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия в итальянской провинции Катания. Землетрясение ощущалось в соседних городах Рагуза и Мессина. Сообщается, что также произошли еще несколько толчков меньшей силы.
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Землетрясение вызвало повреждение конструкций церкви Санта-Мария-ди-Ликодия.
Ранее сообщалось, что город Катания на итальянском острове Сицилия пострадало от наводнения.
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