Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что компромисс в вопросе Brexit между ЕС и Великобританией будет найден.

"Я считаю, что мы должны дистанцироваться от сценария "отсутствия сделки". Это было бы нехорошо как для Великобритании, так и для остального ЕС. Я исхожу из того, что мы придем к компромиссу в том, что касается условий соглашения по выходу", - сказал Ж-К.Юнкер в интервью, опубликованном в субботу в трех австрийских изданиях - "Дер штандард", "Курьер" и "Фальтер".

"Но наша воля к тому, чтобы прийти к соглашению с британским правительством, непреклонна. При том, что не нужно забывать, что это Великобритания выходит из Союза, а не Европейский союз из Великобритании", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии высказалось за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже выражают уверенность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания должна официально завершить процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.