Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4565588-tusk-soobshhil-chto-rf-imeet-negativnyie-namereniya-v-otnoshenii-es.html
Туск сообщил, что РФ имеет негативные намерения в отношении ЕС
Новости мира: Дональд Туск заявлил, что если кто-то одним из главных политических приоритетов признает ослабление европейской интеграции и дезинтеграции Европы, то это, без сомнения, Россия.
Проблема для Европы - действия России, которая пытается ослабить европейскую интеграцию стран на континенте.
Об этом во время конференции "Роль католической церкви в процессе евроинтеграции" в Кракове заявил президент Европейского совета Дональд Туск.
"Проблемой является тот, кто подплывает ближе и подмывает то, что можно подмыть в Европе. Конечно, что это — Россия", - сказал Туск.
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Президент Евросовета подчеркнул, что у него нет антироссийской одержимости. Однако, он не имеет никаких сомнений по поводу того, что Россия имеет "очень конкретные интересы, связанные с Евросоюзом, и в значительной мере эти интересы являются отрицательными".
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