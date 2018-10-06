День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"
Новости: В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция
Новости: Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Бокс. Анонс главных боев уик-энда
Новости: Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания
Покров Пресвятой Богородицы 2018: традиции, запреты, приметы, обряды и гадания

Туск сообщил, что РФ имеет негативные намерения в отношении ЕС

Дональд Туск
17:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Дональд Туск заявлил, что если кто-то одним из главных политических приоритетов признает ослабление европейской интеграции и дезинтеграции Европы, то это, без сомнения, Россия.

Проблема для Европы - действия России, которая пытается ослабить европейскую интеграцию стран на континенте.

Об этом во время конференции "Роль католической церкви в процессе евроинтеграции" в Кракове заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Проблемой является тот, кто подплывает ближе и подмывает то, что можно подмыть в Европе. Конечно, что это — Россия", - сказал Туск.

Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден

Президент Евросовета подчеркнул, что у него нет антироссийской одержимости. Однако, он не имеет никаких сомнений по поводу того, что Россия имеет "очень конкретные интересы, связанные с Евросоюзом, и в значительной мере эти интересы являются отрицательными".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Дональд Туск, Европейский союз, Президент ЕС, Россия, РФ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Румынии проходит двухдневный референдум относительно однополых браков СМИ: Россия развращает британских подростков Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ

Последние новости

На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов" Мариуполь - Карпаты: обзор матча (Видео)
Сегодня читают
01 В Украине подешевеет валюта
02 Формула перерасчета пенсий в 2019 году
03 Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ
04 Отравление в Солсбери: Bellingcat установил настоящие имя "Петрова"
05 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь