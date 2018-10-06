Туск сообщил, что РФ имеет негативные намерения в отношении ЕС

Проблема для Европы - действия России, которая пытается ослабить европейскую интеграцию стран на континенте.

Об этом во время конференции "Роль католической церкви в процессе евроинтеграции" в Кракове заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Проблемой является тот, кто подплывает ближе и подмывает то, что можно подмыть в Европе. Конечно, что это — Россия", - сказал Туск.

Президент Евросовета подчеркнул, что у него нет антироссийской одержимости. Однако, он не имеет никаких сомнений по поводу того, что Россия имеет "очень конкретные интересы, связанные с Евросоюзом, и в значительной мере эти интересы являются отрицательными".