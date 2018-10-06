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Туск намерен, что договоренности по Brexit будут достигнуты к концу года

Дональд Туск
19:37 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: 17-18 октября лидеры стран ЕС в рамках заседания Евросовета обсудят ситуацию с переговорами по Brexit.

Соглашение с Великобританией по ее выходу из Европейского Союза может быть достигнуто к концу 2018 года. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск в субботу, передает УНН со ссылкой на DW.

"Нельзя сказать, сможем ли мы прийти к завершению (переговоров - ред.) в октябре. Если нет, тогда мы это сделаем в ноябре", - заявил в свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В то же время он отметил, что "есть причина полагать, что потенциал сближения между сторонами переговоров в последние дни увеличился".

Необходимо воздержаться от сценария, при котором Brexit произойдет без договоренностей, - это не станет хорошим вариантом ни для Великобритании, ни для других стран ЕС, уверен Юнкер. "Наше стремление достичь взаимопонимания с британским правительством несокрушимо", - заверил дипломат.

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В начале сентября глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье отверг основные пункты плана премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу из ЕС. Он, в частности, назвал "неприемлемыми" требование о создании зоны свободной торговли и предложенные Мэй таможенные правила. В свою очередь премьер настаивает на том, чтобы зона свободной торговли с ЕС после Brexit распространялась лишь на товары, а не услуги, а также чтобы прекратился свободный доступ граждан государств ЕС на территорию Великобритании.

Камнем преткновения на переговорах также остается вопрос о границе между Ирландией, являющейся членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Мэй отвергает предложение, согласно которому Северная Ирландия при определенных чрезвычайных обстоятельствах может формально остаться в составе ЕС.Выход Соединенного Королевства из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Споры о стратегии Лондона на переговорах с Брюсселем раскололи ряды британской Консервативной партии, которую возглавляет Мэй.

Как сообщалось ранее, В британском городе Солсбери состоится концерт под названием "Из России с любовью" - через несколько месяцев после того, как там отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля с дочерью и смерти британской гражданки, отравленной вместе с партнером в городке Эймсбери.

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Новости мира, Brexit, Дональд Туск, Европейский союз, Евросоюз, ЕС.
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