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Интерпол запросил у Китая разъяснений по поводу исчезновения своего главы

Интерпол
19:59 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Генеральный секретариат Интерпола надеется на официальный ответ от властей Китая.

Международная полицейская организация (Интерпол) попросила у правительства КНР предоставить разъяснения относительно исчезновения своего главы Мена Хунвея, который уехал из страны в отпуск в конце сентября и перестал выходить на связь. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на генерального секретаря организации Юргена Стока.

"Интерпол попросил через официальные правоохранительные органы власти Китая предоставить разъяснения по ситуации вокруг президента Интерпола Мена Хунвея", - говорится в заявлении Стока.

По информации издания Independent, полиция Франции взяла под охрану жену пропавшего в Китае президента Интерпола Мена Хунвея. По ее словам, она начала получать угрозы по телефону и в социальных сетях.

Во Франции полиция расследует внезапное исчезновение главы Интерпола

Сообщается, что Мэн исчез на прошлой неделе: его жена и дети, с которыми он живет в Лионе, не смогли связаться с ним после того, как 29 сентября он отправился на родину в Китай.

Французская полиция уже инициировала расследование по факту исчезновения президента Интерпола.

Напомним, Мэн Хунвэй был избран главой Интерпола в ноябре 2016 года. До этого он был заместителем министра общественной безопасности Китая.

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Новости мира, Интерпол, Исчезновение главы, Китай, КНР, Мэн Хунвэй.
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