Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4566663-zhiteli-germanii-podderzhali-ideyu-zapretit-smartfonyi-v-shkolah.html
Жители Германии поддержали идею запретить смартфоны в школах
Новости мира: В Германии жители страны поддержали предложение запретить детям использовать мобильные телефоны во время уроков в школах.
Большинство жителей Германии поддержали инициативу запретить детям пользоваться мобильными телефонами на уроках в школе. Об этом сообщает Новое время со ссылкой на данные опроса социологического института Kantar Public.
"Пока такой запрет действует только в Баварии. Однако 86% немцев поддерживают эту инициативу. Также почти три четверти немцев считают, что мобильные устройства вредят развитию детей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 48% немцев считают, что смартфоны имеют скорее положительное влияние на семейную жизнь и дружбу, поскольку облегчают общение. А 43% опрошенных убеждены, что мобильные имеют таки негативное влияние на семейную жизнь.
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