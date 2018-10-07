День Независимости Украины

Новости Европы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты
Что изменится для учителей в 2019 году
Новости: Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: 7 октября - День учителя 2018 в Украине
7 октября - День учителя 2018 в Украине

Жители Германии поддержали идею запретить смартфоны в школах

Мобильный телефон
10:36 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Германии жители страны поддержали предложение запретить детям использовать мобильные телефоны во время уроков в школах.

Большинство жителей Германии поддержали инициативу запретить детям пользоваться мобильными телефонами на уроках в школе.  Об этом сообщает Новое время со ссылкой на данные опроса социологического института Kantar Public.

"Пока такой запрет действует только в Баварии. Однако 86% немцев поддерживают эту инициативу. Также почти три четверти немцев считают, что мобильные устройства вредят развитию детей", - говорится в сообщении.

Выборы в Латвии: Лидирует "Согласие"

Отмечается, что 48% немцев считают, что смартфоны имеют скорее положительное влияние на семейную жизнь и дружбу, поскольку облегчают общение. А 43% опрошенных убеждены, что мобильные имеют таки негативное влияние на семейную жизнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Германия, Дети, Запрет, Использование мобильных телефонов, Уроки в школе.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Туск намерен, что договоренности по Brexit будут достигнуты к концу года В Польше нашли остатки трех бывших советских баз В Солсбери рядом с домом Скрипаля пройдет концерт "Из России с любовью"

Последние новости

Забавные ежики, которые заряжают позитивом на весь день Геращенко поблагодарила журналистов за информацию о Донбассе Вблизи Гаити произошло землетрясение, погибли более 10 человек
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
04 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
05 Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Новости сегодня
12:19 Врачи назвали неправильные методы лечения простуды
12:13 Прикольные поздравления с Днем учителя: смс, открытки, стихи
12:12 В КГГА сообщили, когда будет начало отопительного сезона в столице
12:06 "Женский Квартал" 1 выпуск: премьера нового шоу студии "Квартал 95" (Видео)
12:02 В США заметили двойника Трампа с пивным животом и в клетчатой рубашке (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: Главные новости 6 октября: Умерла Кабалье, выборы в Латвии, бой Нурмагомедов-Макгрегор
Итоги дня 6 октября
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь