Бэнкси поделился видео подготовки к уничтожению своей картины на аукционе

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, где демонстрируется процесс встраивания шредера в раму работы "Девочка с красным шаром". В пятницу картина была продана на аукционе Sotheby’s и после объявления финальной цены начала самоуничтожаться, передает УНН.

"Несколько лет (назад) я тайно встроил шредер в одну из своих картин на случай, если ее когда-либо выставят на аукцион", — говорится в видео. В подписи к ролику художник процитировал Пабло Пикассо: "Побуждение к разрушению — это тоже творческое побуждение".

"Девочка с красным шаром" была продана за 1,04 млн фунтов (1,36 млн долларов) и сразу же после удара молотка попала под спрятанные в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на мелкие ленточки. По оценкам экспертов, стоимость картины от этого только возросла.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность — никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм "Выход через сувенирную лавку", который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".