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В Португалии снова бушуют лесные пожары, проводится эвакуация жителей

Пожарные
15:56 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Вблизи Лиссабона свыше 700 сотрудников пожарной службы борются с лесными пожарами, из-за опасности эвакуированы несколько сотен местных жителей.

Из-за лесных пожаров вблизи Лиссабона эвакуировали сотни людей. Об этом сообщает Reuters.

"Более 700 португальских пожарных при поддержке 6 самолетов в воскресенье борются с лесным пожарами на холмах вблизи курортных зон Каскаис и Синтра поблизости от Лиссабона. Вследствие огненной стихии несколько сотен местных жителей эвакуированы", - говорится в сообщении.

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Также известно о 18 раненых, преимущественно пожарных. Пожарам способствуют сильные ветры, нетипичные для Португалии осенью. Одной из возможных причин пожара пока называют чрезвычайно жаркую погоду в октябре. Как известно, в прошлом году жертвами лесных пожаров в Португалии стали 114 человек.

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Новости мира, Лесной пожар, Лесные пожары, Лиссабон, Португалия, Эвакуация местных жителей.
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