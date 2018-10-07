Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4568539-v-portugalii-snova-bushuyut-lesnyie-pozharyi-provoditsya-evakuatsiya-zhiteley.html
В Португалии снова бушуют лесные пожары, проводится эвакуация жителей
Новости мира: Вблизи Лиссабона свыше 700 сотрудников пожарной службы борются с лесными пожарами, из-за опасности эвакуированы несколько сотен местных жителей.
Из-за лесных пожаров вблизи Лиссабона эвакуировали сотни людей. Об этом сообщает Reuters.
"Более 700 португальских пожарных при поддержке 6 самолетов в воскресенье борются с лесным пожарами на холмах вблизи курортных зон Каскаис и Синтра поблизости от Лиссабона. Вследствие огненной стихии несколько сотен местных жителей эвакуированы", - говорится в сообщении.
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Также известно о 18 раненых, преимущественно пожарных. Пожарам способствуют сильные ветры, нетипичные для Португалии осенью. Одной из возможных причин пожара пока называют чрезвычайно жаркую погоду в октябре. Как известно, в прошлом году жертвами лесных пожаров в Португалии стали 114 человек.
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