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Арестованный глава Интерпола подал в отставку

Мэн Хунвэй
22:37 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: INTERPOL

Новости мира: Заявление Мена Хунвея об освобождении от должности президента Интерпола немедленно вступила в силу

Президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку, говорится в заявлении Интерпола.

"Сегодня генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франции, получил заявление об отставке Мэна Хунвэя с должности президента Интерпола, немедленно вступающее в силу", - говорится в сообщении Интерпола.

Исполняющим обязанности руководителя организации стал старший вице-президент Ким Чон Ян.

Нового президента на срок два года до окончания мандата Интерпол изберет в конце ноября.

Китай арестовал "пропавшего" главу Интерпола

Ранее источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Мэн Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Затем центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины сообщила, что в отношении Мэн Хунвэя проводится расследование в связи с нарушением закона.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

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Новости мира, Интерпол, Ким Чон Ян., Китай, Мэн Хунвэй.
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