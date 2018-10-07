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"Семейный" референдум в Румынии провалился

Референдум в Румынии
23:24 Вс, 7 Октябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В соответствии с румынским законодательством, для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимы голоса не менее 30% избирателей.

Явка на прошедшем в Румынии двухдневном референдуме по изменению 48-й статьи Конституции (замена словосочетания "брак создается как союз между двумя супругами" на синтагму "брак есть союз между мужчиной и женщиной") составила 18,8%.

Такие данные обнародовало Центральное избирательное бюро в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков в 21.00, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Активнее всего голосовали избиратели уездов Сучава (28,79%), Дымбовица (26,8%), Бихор (26,6%), Ботошань (25,2%) и Нямц (25%). Явка в остальных регионах Румынии колеблется от 3% до 20% избирателей", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной Центральным избирательным бюро информации, на 378-ми избирательных участках за пределами страны за два дня проголосовало чуть менее 112 тысяч граждан. Эти показатели, по мнению большинства румынских экспертов, вряд ли смогут повлиять на общие показатели явки на референдуме.

Как сообщалось ранее, в субботу, 6 октября, в Румынии началось голосование на двухдневном референдуме, который был инициирован правящей коалицией во главе с Социал-демократической партией.

Первые предварительные результаты будут объявлены в понедельник, 8 октября.

На организацию и проведение референдума из румынского бюджета израсходовано около 22-х миллионов евро.

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Новости мира, Голосование, ЛГБТ, Референдум, Румыния.
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