Еще одна страна поддержала проект соглашения по Brexit

Новости мира: Парламент Ирландии в подавляющем большинстве поддержал проект соглашения по Brexit.

Парламент Ирландии большинством поддержал проект соглашения между Лондоном и Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщает Reuters.

"Парламент Ирландии в подавляющем большинстве поддержал соглашение, достигнутое на прошлой неделе участниками переговоров Brexit", - говорится в сообщении.

Соглашение поддержали все основные партии, против высказались менее 10 из 158 депутатов.

Голосования не было юридически необходимым, однако премьер-министр Ирландии Лео Варадкар таким образом хотел показать, что политики всех партий поддерживают его позицию по соглашению Brexit.

Как отмечает издание, проект соглашения о выходе Британии должно быть одобрено лидерами ЕС в воскресенье вместе с политической декларацией о предстоящей торговле, после чего документ также должен утвердить парламент Великобритании.