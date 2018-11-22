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ЕС рассмотрит отдельную декларацию по Гибралтару

ЕС рассмотрит отдельную декларацию по Гибралтару
17:19 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости мира: Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят отдельную декларацию по Гибралтару.

Лидеры Европейского Союза 25 ноября намерены принять отдельное заявление вместе с декларацией о Brexit для охвата вопросов рыболовства, экологических стандартов и Гибралтара. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС, сообщает "Европейская правда".

Эти три пункта являются отдельными в том, что сформирует пакет Brexit, предложенный для одобрения лидеров в воскресенье. Речь идет о соглашении Лондона со странами ЕС по выходу из блока и политической декларации о будущих связях между ЕС и Великобританией.

Отдельная декларация - это заявление только 27 стран, которые остаются в ЕС, не будет обсуждаться с Британией, добавили источники.

Испания недовольствует по поводу соглашения о Brexit

Главным препятствием для завершения Brexit-переговоров в последние дни стала Испания, которая отказывается поддержать соглашение, если Мадрид не получит право вето на будущее торговое соглашение с Британией.

Испанский премьер планирует использовать торговые переговоры между ЕС и Британией, чтобы пересмотреть требования относительно "общего суверенитета" над Гибралтаром.

Напомним, Тереза Мэй намерена приехать в Брюссель в субботу, за день до саммита, чтобы обсудить финальные условия проекта соглашения.

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Гибралтар, Brexit, Проект соглашения Brexit.
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