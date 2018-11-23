Проект о Brexit: Испания и Британия так и не пришли к общему решению

Новости мира: Испания и Британия так и не смогли договориться о Brexit.

Испания и Великобритания не нашли общего языка в отношении проекта о Brexit. Об этом заявил Премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает радио CBC.

"После моего разговора с Терезой Мэй наши позиции по-прежнему далеки. Мое правительство всегда будет защищать интересы Испании. Если не будет изменений, мы заблокируем (соглашение — ред.) Brexit", — написал глава правительства Испании в Twitter.

В Испании заявляли, что страна не будет поддерживать соглашение по Brexit, если не внесут изменений в ее положения о Гибралтаре.

В столице не признают суверенитета Великобритании над Гибралтаром и считают, что британцам принадлежит только укрепленный периметр города.

Вместе с декларацией о Brexit 27 лидеров Европейского Союза намерены 25 ноября принять отдельное заявление по Гибралтару.