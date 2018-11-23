Кости в посольстве Ватикана: прокуратура выяснила, кому принадлежат останки

Новости мира: Прокуратура Италии установила, что человеческие останки, обнаруженные в посольстве Святого Престола в Риме, принадлежат мужчине и находятся там с 1964 года.

Итальянская прокуратура пришла к выводу, что человеческие останки, найденные в посольстве Святого Престола в Риме, являются мужскими и поэтому не могут принадлежать девушкам, которые пропали в 1983 году. Об этом пишет ANSA.

"Останки, найденные недавно в пристройке к зданию посольства Ватикана в Италии, не принадлежат Эмануэле Орланди или Мирелле Грегори - 15-летним девушкам, которые пропали в Риме в 1983 году", - заявили в прокуратуре.

Как сообщается, анализ костей показал, что останки принадлежат мужчине и лежат здесь по меньшей мере с 1964 года.

Мирелла Грегори пропала в мае 1983 года. Орланди, дочь работника посольства, пропала месяц потому назад. Ранее Ватикан открыл свои архивы для итальянских следователей, которые пытаются выяснить принадлежность человеческих останков, найденных в его посольстве в Риме.