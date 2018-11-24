Протесты "желтых жилетов": полиция Парижа применила силу

Новости мира: Полиция Парижа применила водяную пушку и слезоточивый газ против "желтых жилетов".

Парижская полиция сегодня утром впервые применила слезоточивый газ и водяную пушку против протестующих.

Об этом пишет AFP.

24 ноября утром протестующие, одетые в люминесцентные жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране. Столкновения произошли на Елисейских полях во французской столице.

В минувшую субботу протесты остановили большую часть Франции, поскольку 300 000 человек блокировали дороги, протестуя против повышения цен на топливо в стране.

За дни масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести.

Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.