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Туск объявил строки из легендарной песни Queen девизом саммита по Brexit

Туск объявил строки из легендарной песни Queen девизом саммита по Brexit
09:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Евросовета Дональд Туск накануне переговоров о Brexit вспомнил слова из легендарной группы Queen: "Друзья останутся друзьями до самого конца".

Президент Европейского совета Дональд Туск вспомнил песню легендарной группы Queen накануне переговоров по Brexit с премьером Британии Терезой Мэй. Об этом Туск написал в Twitter.

"В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, скончавшегося ровно 27 лет назад: "Друзья останутся друзьями до самого конца", - отметил он.

Внеочередной саммит ЕС, посвященный завершению работы над соглашением о Brexit, состоится 25 ноября в Брюсселе. Также на саммите лидеры стран-членов ЕС должны будут принять политическую декларацию о будущих отношениях после выхода Великобритании из блока.

"Если не произойдет ничего чрезвычайного, мы проведем заседание Европейского совета с целью завершения и формализации соглашения по Brexit. Оно состоится в воскресенье 25 ноября в 9:30", - заявил глава Евросовета Дональд Туск, объявляя 15 ноября после доклада координатора ЕС на переговорах Мишеля Барнье встречу в верхах ЕС по выходу Великобритании из союза.

"Несмотря на то, что мне грустно видеть, как вы уходите, я сделаю все для того, чтобы это расставание было как можно менее болезненным как для вас, так и для нас", - сказал Д.Туск, обращаясь к британской стороне.

Мэй рассказала о последствиях провала сделки по Brexit

Европейские лидеры должны также одобрить в воскресенье политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.

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Queen, Песня, Дональд Туск, Тереза Мэй, Brexit, Слова из легендарной песни.
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