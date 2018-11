Туск объявил строки из легендарной песни Queen девизом саммита по Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск вспомнил песню легендарной группы Queen накануне переговоров по Brexit с премьером Британии Терезой Мэй. Об этом Туск написал в Twitter.

"В качестве девиза на завтра слова Фредди Меркьюри, скончавшегося ровно 27 лет назад: "Друзья останутся друзьями до самого конца", - отметил он.

As a motto for tomorrow, the words of Freddie Mercury, who passed away exactly 27 years ago: "Friends will be friends, right till the end".

— Donald Tusk (@eucopresident) 24 ноября 2018 г.