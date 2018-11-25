В Нидерландах студенты протестуют против кредитов на обучение

Новости мира: В столице Нидерландов Гааге сегодня, 25 ноября, студенты вышли на акцию с требованием отменить программу образовательных кредитов.

Студенты в Гааге вышли на акцию протеста, требуя отменить программу образовательных кредитов.

"Наша цель - выразить протест против кредитных студенческих программ, потому что раньше мы получали ежемесячно небольшой грант, а теперь - ничего. И это действительно плохо. Наша цель - вернуть гранты", - рассказала Каролайн из студенческого профсоюза Нидерландов.

Сейчас в центре Гааги собралось около тысячи молодых людей. Они пришли с воздушными шариками, которые должны показать, какая общая сумма студенческих кредитов, а еще - с плакатами и нашлепками на спинах, где указали суммы оплаты за учебу.

"Последние несколько лет правительство снижает расходы на университетское образование, в том числе уменьшает дотации студентам. И мы протестуем против таких инициатив. То, что раньше было подарком студентам, теперь стало ссудой, которую нужно выплачивать. И мы видим, что люди не смогут учиться и развиваться – это проблема", - отметил студент Гарвин.

За участниками акции наблюдали несколько патрулей правоохранителей на автомобилях и конная полиция. Однако все проходило мирно. Время от времени студенты выступали с речами со сцены и ставили музыку.