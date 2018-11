Эстония призывает РФ немедленно освободить украинские суда

Эстония осуждает атаку РФ против украинских кораблей в Азовском море и призывает немедленно освободить захваченные суда.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

"Эстония осуждает атаку России против украинских кораблей в Азовском море, Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины и являются сознательным актом по эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension.

— Estonian MFA (@MFAestonia) 25 ноября 2018 г.