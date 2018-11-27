"Никто не знает, что будет дальше": Мэй опасается непринятия договора по Brexit

Новости мира: Мэй не знает, что будет с Британией без соглашения о Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что в случае отклонения парламентом соглашения о Brexit, уже достигнутого с ЕС, Соединенное Королевство может ждать нестабильность и риски.

Об этом сообщает Reuters.

"Существует выбор, который должен сделать наш парламент. Мы можем поддержать соглашение с ЕС, или же парламентарии могут выбрать вариант отклонить его. Во втором случае никто не знает, что будет дальше. Таким образом будут открыты двери для нестабильности и рисков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Лондон достиг с Брюсселем соглашения об условиях Brexit и теперь его должен поддержать британский парламент. Официальной датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 года.