Швейцария официально отложила заключениe соглашения с ЕС

Новости мира: Швейцарское правительство намерено завершить консультации с Европейским Союзом по новому договору, который будет регулировать отношения между страной и блоком, в 2019 году.

Швейцарское правительство отсрочило заключение соглашения с ЕС, которое будет регулировать отношения между страной и блоком, до 2019 года.

"Швейцарское правительство намерено завершить соглашение с Европейским Союзом по новому договору о регулировании их отношений, в 2019 году, отложив график согласования, согласно которому обе стороны планировали завершить заключение в этом году", - говорится в сообщении.

Соглашение, которое бы более тесно связывало страну, не являющуюся членом ЕС, с ее крупнейшим торговым партнером, должно быть подписано еще в начале 2018 года. Однако правительство Швейцарии заявило, что договор может подорвать высокую заработную плату и условия труда в стране.

Как известно, отношения между ЕС и Швейцарией регулируются примерно 100 двусторонними соглашениями, которые Брюссель хочет заменить одним договором. ЕС в прошлом году предоставил швейцарской фондовой бирже только один год доступа к единому рынку с возможностью продления, что связано с согласованием нового договора.

Брюссель предлагает Берну подписать договор, согласно которому Швейцария примет законы ЕС, которые регулируют единый рынок, а за это получит расширенный доступ к нему. Брюссель также хочет, чтобы Европейский суд и в дальнейшем имел право урегулировать любые споры.

В кратком изложении своих политических задач на следующий год Швейцария также заявила, что она следит за выходом Британии из ЕС и готовит предложения относительно будущих двусторонних связей.